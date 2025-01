Ilgiorno.it - Occorrono medici da inserire all’interno di una Rsa

Leggi su Ilgiorno.it

Gruppo che gestisce Rsa e strutture riabilitative su tutto il territorio nazionale cerca anche sulla provincia di Monza e Brianza 11. Il medico di reparto, dovrà rapportarsi ai pazienti e ai familiari, garantendo la riservatezza. Il Medico di reparto dovrà lavorare in team e rapportarsi ai pazienti e parenti occupandosi dell’informazione e della formazione al personale sanitario. Si occuperà delle visite preliminari obbligatorie di tutti i nuovi ospiti e del controllo periodico per escludere la presenza di malattie contagiose o nocive alla comunità dei residenti. Si occuperà della consulenza per la formazione professionale degli operatori del servizio infermieristico e assistenziale. Si offre contratto a tempo determinato di 38 ore settimanali con Ccnl Dirigenza Medica con uno stipendio di 48.