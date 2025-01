Salernotoday.it - Nuovo codice della strada: a Salerno multato conducente di monopattino senza casco

Leggi su Salernotoday.it

si intensificano i controllipolizia municipale dopo l’entrata in vigore del. Nei giorni scorsi, gli agenti hanno pattugliato sia le vie centrali che le aree periferichecittà, concentrandosi in particolare sui monopattini elettrici per verificare.