New York, 10 feriti in sparatoria fuori da un night club nel Queens

Polizia scientifica al lavoro nel, a New, dove nella notte 10 persone sono rimaste ferite in unada un. Stando a quanto riferito dalla polizia, nessuna delle vittime è in condizioni critiche o in pericolo di vita. Gli inquirenti che indagano sull'episodio hanno per ora escluso l'ipotesi del terrorismo: secondo le prime ricostruzioni, a sparare sarebbero stati quattro uomini, che si sarebbero avvicinati a un gruppo di ragazzi tra i 16 e i 20 anni che stavano aspettando di entrare a un evento privato e poi avrebbero aperto il fuoco.