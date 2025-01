Napolitoday.it - Nebbia alta in autostrada: quali sono i tratti chiusi della Napoli-Roma

Ancorasull'A1 anche il 2 gennaio. Per tale ragione è stato temporaneamente chiuso al traffico il trattoA1 tra Ferentino e Caianello in entrambe le direzioni, per la scarsa visibilità. Si registrano 6 km di coda in aumento in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Caianello.