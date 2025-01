Puntomagazine.it - NdC: “Dimissioni di Agostinelli sarebbero atto di dignità e decoro politico”

La segreteria provinciale del partito critica il comportamento del consigliere, accusandolo di tradire l’appoggio elettorale ricevuto e di mancare di decenza politica.Le unicheche – comedi– dovrebbero arrivare alla Rocca dei Rettori sono quelle del consigliere provinciale. E’ stato eletto con i voti della comunità politica di Noi di Centro. Ha votato per lui il sindaco della Città Clemente Mastella che scelse, per ragioni di grammatica politica, l’allora segretario provinciale. Cheutilizzi questo patrimonio elettorale, che all’epoca gli fu generosamente elargito, per assaltare la casa che abitava è unfrancamente privo di qualsiasi decenza politica”, lo scrive in una nota la segreteria provinciale di NdC.“Nessuno è così ingenuo da non avere contezza che cambi di campo possano fare parte della fisiologia politica, ma quando la carica acquisita è frutto, pressoché esclusivo come in questo caso in cui era chiamato al voto solo il ceto amministrativo, dell’appartenenza politica lesono un obbligo, non giuridico certo, mae morale.