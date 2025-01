Napoli Folorunsho ad un passo dalla Fiorentina | le cifre convocazione a rischio per sabato?

Leggi su Dailynews24.it

Il mercato di gennaio servirà alla SSCper rinforzare la squadra e mettere a disposizione di Antonio Conte calciatori già pronti per il proseguo della stagione. In particolare, sarà rimpiazzare chi partirà. Per diversi motivi, infatti, alcuni giocatori hanno chiesto la cessione. Tra questi c’è anche il centrocampista, il quale, non è stato molto soddisfatto del .L'articoload un: leper