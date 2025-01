Strumentipolitici.it - Namibia, accuse di brogli e di interferenze straniere contro la neoeletta presidente

Le elezioni del 27 novembre inhanno visto la netta affermazione del partito di governo e della sua candidata alla presidenza. Tuttavia hanno anche inevitabilmente lasciato dei pesanti strascichi, con le opposizioni che stanno contestando l’esito in sede legale.Denuncia alla Corte SupremaLa settimana scorsa l’Independent Patriots for Change (IPC) ha effettuato formale denuncia alla Corte Suprema per invalidare le elezioni. I suoi esposti sono due e riguardano sia le presidenziali che le politiche, che andrebbe dunque ripetute. Secondo ildel partito Panduleni Itula si sarebbero verificate gravi irregolarità, come l’aver permesso il voto a cittadini non aventi diritto o l’estensione del periodo di votazione oltre la scadenza stabilita. Tali infrazioni violerebbero sia la legge elettorale che la Costituzione stessa.