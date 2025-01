Ilrestodelcarlino.it - Muore a 37 anni mentre fa la spesa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 2 gennaio 2025 – Un gesto quotidiano come fare lafinisce in tragedia per un 37enne. Il dramma si è consumato all’Iper Tosano di via Diamantina, a Ferrara, dove un uomo di 37si è sentito malesi recava con il carrello alle casse per pagare con l’intento, ovviamente, di tornare a casa. Tutte le manovre di rianimazione con il defibrillatore, effettuate dal personale, non gli hanno salvato la vita. L’arresto cardiaco non gli ha lasciato scampo e il 37enne è deceduto. ll fatto si è verificato a mezzogiorno dell’altro ieri, quando un uomo si è recato al supermercato Iper Tosano di via Diamantina per fare la. Ha riempito il carrello di generi alimentari, poi si è diretto alla cassa per pagare e poi tornare a casa. È in quel momento che il 37enne si è sentito male ed è caduto a terra.