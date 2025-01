Tg24.sky.it - Morto Gheri Guido, fondatore di Radio Studio 54. L'annuncio della famiglia sui social

ieri a Firenze al termine di una malattia,, dj protagonistastagione dellelibere degli anni '70,storica emittente fiorentina54 nel 1975,e presidenteNazionale Italiana calcio dei Dj. Aveva 73 anni. Lo annunciano sul suo profiloi familiari. “Oggi si è spento, un grande uomo, un grande marito, un grande padre, un grande amico, un grande dj” scrive lasu Facebook “è stato uno dei fondatori dellelibere indipendenti, che ha sempre raccontato la verità, pioniere di importanti temi di attualità. Ma in cambio ha dovuto subire tanta, tanta malagiustizia”. I processi, che nel tempo ha sempre mantenuto un costante seguito di pubblico per le sue competenze musicali, negli ultimi anni è stato processato per odio razziale a causa di affermazioni fatte come speaker di programmifonici nella sua emittente.