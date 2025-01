Lapresse.it - Morta in Ungheria Agnes Keleti, la più anziana medagliata olimpica vivente

E’all’età di 103 anni Ágnes, sopravvissuta all’Olocausto e la più. La donna ègiovedì mattina a Budapest. Era stata ricoverata in condizioni critiche per una polmonite il 25 dicembre.ha vinto un totale di 10 medaglie olimpiche nella ginnastica, tra cui cinque ori, per l’ai Giochi di Helsinki del 1952 e ai Giochi di Melbourne del 1956. Ha superato la perdita del padre e di molti parenti nell’Olocausto per diventare una delle atlete olimpiche di maggior successo. “Questi 100 anni mi sono sembrati come 60”, aveva dichiaratoall’Associated Press alla vigilia del suo centesimo compleanno. “Vivo bene. E amo la vita. È fantastico che io sia ancora in salute”.