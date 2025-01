Lapresse.it - Milano apre i cimiteri agli animali d’affezione: la tumulazione accanto ai proprietari

Leggi su Lapresse.it

arriva una svolta significativa per idi. Il Comune ha approvato una determina dirigenziale che consente ladelle ceneri dei pet all’interno della sepoltura in cui è già presente il loroo. Questo provvedimento dà attuazione alla Legge regionale, stabilendo requisiti e procedure per formalizzare la richiesta di sepoltura.Una normativa con regole preciseDa oggi, cani, gatti, roditori, uccelli, pesci, tartarughe, conigli e altritenuti per compagnia potranno essere tumulatial proprio umano, su esplicita volontà del defunto o dei suoi eredi. Tuttavia, la normativa pone alcune restrizioni: sulla lapide non sarà possibile riportare epigrafi o immagini dedicate esclusivamente all’animale, ma è ammessa una fotografia che ritrae ilo insieme al proprio compagno a quattro zampe.