Pianetamilan.it - Milan, Ibrahimovic a Riyadh da Conceicao dopo le scuse a Fonseca

Leggi su Pianetamilan.it

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri sera Zlatan, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il, sia arrivato a(Arabia Saudita). Starà vicino alla squadra nella vigilia di Juventus-, seconda semifinale della 'Final Four' della Supercoppa Italiana. Ibra, che rappresenterà ilal pranzo organizzato dall'Ambasciatore d'Italia in Arabia Saudita, Caldo Baldocci, ha intenzione di far sentire a tutti la vicinanza della proprietà in questo momento delicato. Il, infatti, ha commentato la 'rosea', non ha preso a cuor leggero la decisione di procedere con l'esonero di Paulo. Ma l'ha ritenuto l'unica via possibile per dare una svolta e per continuare a puntare all'obiettivo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League.