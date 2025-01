Ilfattoquotidiano.it - Michail Antonio dopo l’incidente: “Davo la vita per scontata, ora ho capito quanto è preziosa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Quello che ho passato recentemente mi ha aperto gli occhi”. Con un post condiviso sul proprio profilo Instagram il calciatore del West Hamha rivissuto il drammatico incidente che l’ha visto coinvolto lo scorso 7 dicembre, esprimendo le sue emozioni al riguardo.“Ogni anno, in questo periodo, mi chiedono per cosa essere grato – ha scritto sotto la foto che lo ritrae in stampelle – e ogni anno mi sono sempre sforzato di trovare le parole giuste. Ma quest’anno so esattamente per cosa sono grato: essere vivo. Voglio ritagliarmi un momento per condividere cosa ho dedotto: ho passato così tanti anni a dare laper. Ho fatto programmi per il giorno, l’anno successivo, sempre presumendo che il domani fosse garantito. Ho visto morire amici intimi, ho visto altri che hanno rischiato di non esserci più e anche allora non avevo compreso fino in fondofossela“.