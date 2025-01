Napolitoday.it - Mezzo milione di turisti al Monte Echia

Leggi su Napolitoday.it

Vigilia di Natale da record per il belvederecon un picco di 7000 persone giunte sul posto per godere della bellezza del panorama. La struttura, inaugurata il 9 aprile 2024, ha fatto registrare in questi giorni 500.000 visitatori dalla sua apertura; 420.000 sono stati i biglietti.