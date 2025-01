Meloni riceve la madre di Cecilia Sala dopo il vertice a Palazzo Chigi L’ambasciata dell’Iran | Abedini detenuto con false accuse

Leggi su Open.online

Elisabetta Vernoni, la mamma di– la giornalista italiana detenuta dal 19 dicembre nel carcere di Evin, in Iran, senza alcuna accusa concreta – è entrata da poco adove incontrerà la premier Giorgia. Oggi pomeriggio, giovedì 2 gennaio, si è tenuto undi governo – durato poco meno di un’ora – sulla situazione della figlia e al quale erano presenti il ministro degli Esteri Antonio Tajani, quello della Giustizia Carlo Nordio, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e i vertici dell’intelligence. Ma non si esclude anche il coinvolgimento delle opposizione, fanno sapere all’Ansa fonti di governo. Un’iniziativa resasi necessariale notizie pubblicate stamattina dai principali quotidiani, secondo cuinon avrebbe mai ricevuto i generi di prima necessità e di conforto spediti dalitaliana e sarebbe vessata da una dura detenzione: in una cella angusta, senza letto, con la luce sempre accesa, privata perfino degli occhiali.