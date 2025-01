Europa.today.it - MasterChef Italia 14, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

Leggi su Europa.today.it

Rosso come la Red Mystery Box, ma anche come passione e amore. Unacon cromatismi ben evidenti quella di "", in onda oggi, giovedì 2 gennaio 2025, dalle 21.15 su Sky Uno. Un Invention Test insidioso, la trasferta nel Parco delle Terme di Boario e un Pressure che mette a.