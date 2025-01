Ilmattino.it - Martina Voce accoltellata dall'ex ad Oslo: «Sorrideva mentre mi colpiva. Faccio ancora gli incubi su quella mattina»

Leggi su Ilmattino.it

glisu. Ero fuori dal negozio per buttare via delle cose e me lo sono visto davanti». Cosìrievoca la terribile aggressione.