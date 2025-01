Spazionapoli.it - Lutto nel calcio, è morto Aldo Agroppi: aveva 80 anni

Leggi su Spazionapoli.it

nel mondo del, all’età di 80è venuto a mancare. Era una leggenda del Torino ed ex allenatoreIl 2025 si apre in un modo amaro per il mondo del: all’età di 80è infatti scomparso. Nato a Piombino nell’aprile del 1944, si è spento proprio nella sua città natale questa mattina. Da giorni era ricoverato in ospedale e purtroppo non ce l’ha fatta. A dare la notizia i colleghi di Sky Sport in questi minuti. Come giocatore ha fatto la storia del Torino, con oltre 200 presenze e uno scudetto vinto nella stagione 1975/76.Da centrocampista ha appeso gli scarpini al chiodo nel 1977, proprio un anno dopo l’incredibile conquista con i granata. Nel 1978 ha iniziato la carriera da allenatore, partendo dalle giovanili del Perugia. Storica la promozione con il Pisa nel 1981/82, così come da ricordare sono le altre squadre allenate come Fiorentina, Como, Perugia, Padova e Ascoli.