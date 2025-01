Ilrestodelcarlino.it - L’Under 15 biancorossa vince il torneo di Natale a Cagli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 27 e 28 dicembre si è svolto ail 1°ncioff", riservato alla categoria under 15, organizzato dal Nuovo Basket. Unche ha visto la partecipazione di squadre da ben 5 regioni: Pallacanestro Arzignano (Veneto), Warriors Rimini (Emilia Romagna), Dukes San Sepolcro (Toscana), Academy Pontevecchio (Umbria), Vuelle Pesaro e una rappresentativa mista, Vadese e Urbania. In questa "due giorni" si è assistito a partite tiratissime e la finale è stata molto bella Ha vinto la Vuelle Pesaro di coach Bertoni contro una motivatissima Pontevecchio di coach Del Pesce per 76 a 75. Ecco la classifica finale: 1ª Vuelle Pesaro, 2ª Academy Pontevecchio, 3ª Warriors Rimini, 4ª Nbcrappresentativa di basket vadese e pallacanestro Urbania, 5ª Dukes San Sepolcro, 6ª Pallacanestro Arzignano.