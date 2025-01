Ilrestodelcarlino.it - Lucia Bronzetti gioca bene e lotta ma alla fine cede a Madison Keys

Il primo appuntamento stagionale non finisce come sperato per, che ad Auckland, in Nuova Zelanda, deve lasciare spazio al primo turnotesta di serie numero uno,. Piuttosto sfortunato il sorteggio all’"Asb Classic", un WTA 250 che non coinvolgeva il lotto delle prime del mondo, impegnate tra United Cup e Brisbane, ma che proponeva una serie ditrici decisamente di ottimo valore, in particolar modo sul cemento. L’americana, numero 21 del ranking, ha battuto6-4, 6-4 conndo poco nel primo set e molto più nel secondo. Nel primo, a farla da padrone sono stati i servizi. Pur con qualche pbreak sparsa qua e là (ma solo una concessa da), la partita è rimasta "on serve" fino al 5-4 per l’americana. Poi, su servizio dell’azzurra, ecco il break decisivo, arrivato sul 30-40 dopo che sul 15-40aveva annullato una prente opportunità.