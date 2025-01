Oasport.it - Lorenzo Musetti inizia con il sorriso il 2025: sconfitto Diallo a Hong Kong

comincia nella maniera migliore possibile ilnell’ATP 250 di. Il numero 17 e testa di serie numero 2 del tabellone supera Gabrielall’esordio con il punteggio di 6-4 6-3 al termine di una prova davvero convincente e solida. Ai quarti di finale il carrarino troverà Jaume Munar che ha superato Nuno Borges.Il primo set di fatto gira in un paio di gameli: primasullo 0-1 annulla due palle break con l’asse servizio-dritto e direttamente con un ace e nel gioco successivo è proprio lui a piazzare il break prima con un paio di difese efficaci, poi con un bellissimo dritto lungolinea vincente.Il carrarino va vicino anche al doppio break in un paio di circostanze, sul 4-2 e sul 5-3, ma la prima salva a più riprese il canadese che invece sul 3-4 non sfrutta un 15-30, grazie alla grande aggressività nei colpi di inizio gioco del giocatore italiano.