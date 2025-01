Oasport.it - LIVE Musetti-Diallo 6-4 4-3, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Game. Lorenzo vanifica un gran punto mandando sul nastro la volèe di roesci.AD-40 Servizio e dritto ben giocato dal nordamericano.40-40 ACE del canadese.40-AD Palla del doppio. Si spegne in rete il rovescio di.40-40 Sulla riga il dritto inside in di. Parità.30-40 Palla del doppio. Lob in avanzamento sensazionale delsulla stop volley dell’avversario.30-30 Servizio in kick vincente del nordamericano.15-30 CHE PUNTOOO! Passante di dritto incrociato da lontanissimo piazzato da Lorenzo.15-15 Servizio vincente del canaese.0-15 Doppio fallo, il secondo.4-2 Game. Servizio vincente econfermato dal.40-30 ACE! Palla del 4-2.30-30 Scambio prolungato chiuso dall’errore di rovescio del nordamericano.