Oasport.it - LIVE Musetti-Diallo 3-2, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: arriva il break dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Servizio vincente del canadese.40-AD Palla del doppio. Scappa via il dritto dal centro di.40-40 Non passa il dritto in uscita dal servizio del tennista di Montreal. Parità.40-30 ACE del nordamericano.30-30 Non passa la risposta di rovescio di.15-30 Stavolta è ben giocata la volèe di rovescio da.0-30 Altro pasticcio sotto rete del canadese.0-15 Ritmo alto del carrarino, che cambia marcia con il dritto inside in.4-2 Game. Con un ottimo dritto lungolinea profondo Lorenzo tiene agevolmente la battuta.40-0 Servizio e rovescio lungolinea vincente.30-0 Servizio, drop e volèe a segno per l’azzurro.15-0 Secondo ACE di.2-3 Game. Prima vincente del nordamericano.40-15 Scappa via il rovescio dal centro del toscano.