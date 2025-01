Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Muchova/Machac, Italia-Cechia United Cup in DIRETTA: gli azzurri confidano nel doppio decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti nellatestuale delmistodel quarto di finale diCup-Repubblica Ceca tra Sara/Andreae Karolina/Tomas. Primo confronto diretto in assoluto tra le due coppie, con il pronostico che pende leggermente dalla parte dei campioni uscenti degli US Open.che schiera una coppia rodata, capace di aggiudicarsi lo Slam in quel di Flusching Meadows.hanno dichiarato di partecipare in coppia a tutti i Major del 2025, con la sinergia tra i due che va via via crescendo. Entrambi sono dei professori della specialità, ma non dovranno sottovalutare la classe dei rivali cechi. Nel girone eliminatorio hanno superato agevolmente dapprima gli elvetici Bencic/Stricker, poi i transalpini Roger-Vasselin/Lechemia.