Oasport.it - LIVE Cobolli-Machac, Italia-Cechia United Cup in DIRETTA: azzurro sfavorito, ma può giocarsela

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Flavioe Tomas, seconda partita della sfida traquarto di finale dellaCup 2025. L’prova a ribaltare i favori del pronostico per regalare un punto prezioso alla propria nazione in una sfida tutt’altro che semplice.In questo torneoha ben figurato ottenendo due vittorie in altrettanti incontri. L’ha prima sconfitto all’esordio Dominic Stricker (6-3, 7-6) e poi ha superato in rimonta Ugo Humbert. Contro il numero quattordici del mondo l’no ha annullato anche un match point per poi vincere 3-6, 7-6, 6-2. Questi due successi hanno permesso al romano di consolidare, per il momento, la trentaduesima posizione del ranking che vorrebbe dire essere testa di serie a Melbourne.