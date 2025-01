Agrigentonotizie.it - L'intimidazione al deputato Angelo Cambiano, i retroscena dell'inchiesta: un altro misterioso e inquietante episodio a metà ottobre

Leggi su Agrigentonotizie.it

Due proiettili hanno mandato in frantumi le vetratea segreteria, in corso Serrovira a Licata. Altri due si sono conficcati al muro. Quattro, come già scritto da AgrigentoNotizie, le ogive che sono state recuperare, e sequestrate, dalla polizia. I colpi di pistola sono stati esplosi, così.