Fanpage.it - L’incidente ha cambiato per sempre la vita di Michail Antonio: “Quello che ho passato mi ha aperto gli occhi”

Leggi su Fanpage.it

L'attaccante del West Ham ha condiviso un messaggio su Instagram ed esternato le sensazioni che gli ha lasciato addosso quell'episodio: "Ho visto morire amici intimi, ho visto altri che hanno rischiato di non esserci più, e anche allora, non ho mai compreso fino in fondo quanto sia preziosa la. Adesso ho capito".