L' esplosione della Tesla davanti al Trump Hotel e cosa c' era nel bagagliaio

A Las Vegas, in Nevada, verso le 8:40 dell'1 gennaio (le 17:40 in Italia) un Cybertruck, il pick up, è esploso vicino all’ingresso del. Matthew Livelsberger, che si trovava all’interno del veicolo, è deceduto, e sette persone sono rimaste ferite in modo lieve. Lo sceriffo di Las Vegas Kevin McMahill ha detto di ritenere che l’del Cybertruck sia stato un "incidente isolato". Eppure, secondo la Cnn, la polizia indaga seguendo la pista del terrorismo. Il presidente americano Joe Biden ha anche spiegato che sono in corso indagini per verificare eventuali legami con l'attentato di New Orleans avvenuto poche ore prima. Livelsberger aveva un passato militare, così come Shamsud Din Jabbar, il texano che ha lanciato un pick up contro la folla in Louisiana uccidendo 10 persone e che si era radicalizzato di recente, abbracciando l’ideologia dello Stato islamico.