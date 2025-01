Agi.it - Le ultime famiglie lasciano le Vele di Scampia

AGI - È stato completato oggi lo sgombero delledi, quartiere a Nord di Napoli, con gli ultimi undici nuclei familiari che vivevano nella Vela Rossa. Un punto importante per procedere alla demolizione di due delle treancora esistenti e della ristrutturazione della Vela Celeste, dove l'estate scorsa a fine luglio un crollo ha determinato la morte di tre persone e 12 feriti. Proprio la tragedia avvenuta circa sei mesi fa ha accelerato la liberazione totale dei tre edifici occupati complessivamente da circa 2000 persone e modificato il piano del progetto Restart, per cui leavrebbero lasciato gli alloggi dopo l'attribuzione di una nuova casa, in fase di realizzazione. Adesso tutto avverrà in contemporanea e lesgomberate hanno e avranno la disponibilità di un supporto economico per l'autonoma sistemazione fino a quando sarà consegnato il nuovo alloggio o una sistemazione alternativa.