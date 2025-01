Pisatoday.it - Le previsioni a Pisa per il weekend lungo della Befana

Tempo incerto e un po' di pioggia. Il meteorologo di 3bmeteo.com Lorenzo Badellino traccia l'evoluzione meteo per l'Italia per il prossimo fine settimana, segnalando come proprio l'area centrale sarà fra le prime interessate dalle precipitazioni. "L'anticiclone che ha aperto l'anno nuovo - spiega.