Lautaro Martinez decisivo un anno fa in Supercoppa! Ora continuità

è statounfa inItaliana. Ha segnato il gol in finale con il Napoli, adesso cerca.PASSATO – Unfaribadiva in rete il cross basso di Benjamin Pavard, decidendo intorno al 90? la partita tra Inter e Napoli. I nerazzurri conquistavano il primo trofeo della stagione, la terzaItaliana consecutiva, dopo aver battuto prima Lazio e poi i campioni d’Italia. In Arabia Saudita l’Inter diede un primo segnale di forza alle squadre italiane e il messaggio arrivò chiaro grazie a. Il numero 10 viveva un momento di forma impressionante e non passava una singola partita senza segnare., oraper un altro trofeo!CONTINUO – Sei gol in campionato sono pochi per un giocatore del calibro del Toro.