.com - Laura Pausini ha chiuso il tour mondiale al Capodanno di Messina

Leggi su .com

Lo speciale concerto diHappy 2025 al Palarescifina diè stato il gran finale della decimanéediLo speciale concerto diHappy 2025 al Palarescifina di, è stato il gran finale della decimanéedell’artista italiana più premiata al mondo: persi tratta deldei record, che ha superato ogni aspettativa con oltre 500.000 presenze in 80 show in tutto il mondo, un dato che la incorona l’artista femminile più performante del nostro paese a livello.IlWorld2023 2024, aveva preso il via il 27 febbraio 2023, con una speciale maratona live di 24 ore, tra New York, Madrid e Milano, per espandersi a raggera prima nelle storiche piazze di Venezia e Siviglia, poi nei palazzetti e nelle arene più importanti di tutto il mondo, tra Europa, Sud America e Stati Uniti, passando da Houston a Los Angeles, da Orlando a Miami, Chicago e infine nella Grande Mela, con un memorabile show in cinque lingue tenutosi lo scorso 6 aprile al The Theater at Madison Square Garden.