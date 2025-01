Casertanews.it - Ladri speronano auto per scappare dopo il furto

Leggi su Casertanews.it

peril.Scene di terrore nel tardo pomeriggio di oggi in via Acquaviva a Caserta dove una banda diè stata scoperta mentre stava per mettere a segno il colpo di una abitazione ed ha tentato di allontanarsi. Ma l’uscita è stata loro sbarrata da una.