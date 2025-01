Ilgiornale.it - La telefonata di Sala dal carcere: "Dormo per terra, mi hanno tolto gli occhiali". L'appello: "Fate presto"

Leggi su Ilgiornale.it

La giornalista italiana ha parlato con i suoi genitori, preoccupati per le difficili condizioni in cella. Non ha ancora ricevuto il pacco con articoli per l'igiene, un panettone e una mascherina per coprire gli occhi