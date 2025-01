Europa.today.it - La partitissima Torres-Pescara sarà visibile in chiaro su RaiSport

L'anno nuovo in casainizia con la partita più attesa, la sfida alla capolista, regina d'inverno del girone B della Serie C. Una gara che in caso di vittoria darebbe l'opportunità ai rossoblù di Alfonso Greco di accorciare a soli due punti dall'attuale prima forza del torneo.