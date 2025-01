Riminitoday.it - La forza del silenzio, a Cattolica si parla di cinema muto

Leggi su Riminitoday.it

“Il, laespressiva del” è il titolo del quarto appuntamento della rassegna dedicata alla settima arte in programma per domenica 5 gennaio alle ore 17:00 presso lo Spazio Z di Radio Talpa (Via Del Prete, 7). La conferenza sarà a cura dell’autore Paolo Montanari e.