La discesa della Befana dalla Reggia di Caserta

Leggi su Ildenaro.it

Lunedì 6 gennaio, alle ore 12, in piazza Carlo di Borbone ci sarà la “”. L’evento, organizzato dal Comune di, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e ladi, vedrà un vigile del fuoco, nei panni di una simpatica e coraggiosa, calarsi da una finestrafacciatacon l’ausilio di automezzi speciali dei vigili del fuoco per interventi su edifici a grandi altezze. Lascenderà dal Palazzo Reale e atterrerà in piazza per distribuire doni e dolcezze ai bambini. I regalisono deliziosi omaggi dell’OsservatorioDieta Mediterranea,Coldiretti, de Le serre di Graefer e dell’amministrazione comunale Città di.L'articolo La “diproviene da Ildenaro.