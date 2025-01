Ilfoglio.it - La detenzione di Cecilia Sala in Iran, giorno per giorno

Dal 19 dicembre 2024, giornalista del Foglio e di Choramedia, è rinchiusa in una cella di isolamento del carcereiano di Evin, a Teheran. La notizia del suo arresto ha mobilitato sin da subito la politica italiana e internazionale. Ecco quel che sappiamo di quel che le è accaduto finora. 13 dicembre: l'arrivo a Teheranarriva a Teheran con un visto giornalistico della durata di otto giorni. Pubblica tre puntate del suo podcast quotidiano, “Stories” (Choramedia), l'ultima il 18 dicembre. 19 dicembre: l'arrestoaveva un appuntamento per un'intervista all'ora di pranzo: non è mai arrivata all'appuntamento. È stata arrestata attorno alle 12.30, l'ultimo messaggio che ha inviato alla nostra redazione risale a poco prima. Quando non ha inviato l'episodio del podcast di quel, è partito il primo allarme.