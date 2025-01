Salernotoday.it - La dea bendata bacia Angri: vinti 15mila euro al SuperEnalotto

Leggi su Salernotoday.it

La deala provincia di Salerno. E, in particolare, l’Agro nocerino sarnese. Nell’estrazione deldi lunedì 30 dicembre - come riporta Agipronews - adè stato centrato un “5” da 15.029,92presso il Bar Ferraioli, in viale Papa Giovanni XXIII. E’ caccia al.