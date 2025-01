Ilrestodelcarlino.it - "La ’clausola antifascista’, ne valeva la pena?"

Caro Carlino, Ai tempi in cui il Pci governava Ferrara nessuno propose di inserire nei regolamenti comunali la cosiddetta. Perché mai salta fuori ai nostri giorni, ad oltre cento anni dalla cosiddetta ’marcia su Roma’? Forse perché alla sinistra conviene agitare lo spettro del fascismo, inducendo una giunta che teme accuse di nostalgismo ad accodarsi supinamente? Mi sembra che i problemi impellenti siano ben altri e che, volendo inserire una clausola accettabile (senza inutili ’anti’) si potrebbe semplicemente richiamare il rispetto ai valori incarnati nella nostra Costituzione. Last not least, laha certamente ottenuto un effetto controproducente: quello di dare visibilità a Forza Nuova, che ora si atteggia a vittima della discriminazione politica e forse troverà pure qualche giudice che le darà ragione.