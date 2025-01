Dilei.it - Kate Middleton, un’unica alleata a Corte: la verità sul legame speciale con Sophie di Edimburgo

Leggi su Dilei.it

Non è una novità. Iltradiè sempre stato, ma tra le due ci sono più punti in comune di quanto si possa pensare. Intanto, entrambe non provengono da famiglie di origine nobiliare, proprio come Meghan Markle che però fa storia a sé, ed è proprio questo passato così affine che le ha avvicinate fin da subito e le ha rese praticamente inseparabili. La Duchessa di, moglie del figlio minore di Elisabetta II e del Principe Filippo, è stata vicina alla famiglia e alla Monarchia in quest’ultimo anno difficilissimo caratterizzato dalla malattia della Principessa del Galles e da quella del Re Carlo, che sta proseguendo le cure. Ma non è stata solo una questione di doveri: tra la nuora della defunta Sovrana e la futura Regina d’Inghilterra intercorre un’amicizia molto profonda.