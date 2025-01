Pianetamilan.it - Juventus-Milan, probabili formazioni: ecco il modulo di Conceicao? Torna…

Leggi su Pianetamilan.it

Sale l'attesa a Riyadh (Arabia Saudita) per la 'Final Four' della Supercoppa Italiana in programma dal 2 al 6 gennaio. Le due semifinali, come noto, saranno Inter-Atalanta e. Entrambe le partite si giocheranno alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park; la prima oggi, giovedì 2 gennaio e la seconda dopodomani, venerdì 3 gennaio.le ultime sulledi. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA Come riportato da Tuttomercatoweb, in porta dovrebbe esservi Di Gregorio, con Vlahovic riferimento centrale in attacco: il serbo era assente nella sfida di campionato. Locatelli praticamente sicuro di partire da titolare: la soluzione principale è a centrocampo con Thuram, ma non è escluso che il capitano possa essere arretrato al fianco di Kalulu in una difesa. In quel caso, Koopmeiners scalerebbe a sua volta in mediana per fare posto a Nico Gonzalez.