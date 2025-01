Ilnapolista.it - Italiano ha chiesto Biraghi al Bologna, è sfida col Napoli per averlo (Sky)

Ilè piombato su Cristiano, ormai fuori rosa con la Fiorentina e con il contratto in scadenza a giugno 2025; sul terzino sinistro c’è anche il, che vorrebbe sostituire Leonardo Spinazzola con lui e dare un’alternativa in più ad Antonio Conte per far rifiatare Mathias Olivera.IlilperSecondo quanto riportato da Sky Sport:Per sostituire Charalampos Lykogiannis che è vicino a lasciare il club, Vincenzohaalla dirigenza rossoblù l’esterno sinistro, che ha allenato nei suoi anni sulla panchina viola., che è fuori dal progetto tecnico di Raffaele Palladino, ha giocato solamente 8 partite in questa stagione realizzando un gol. Si attendono sviluppi per capire quale sarà il futuro dell’ormai ex capitano della Fiorentina.