Lapresse.it - Iran, caso Cecilia Sala: Tajani convoca l’ambasciatore di Teheran a Roma

Il ministro degli Esteri, Antonio, ha annunciato su X di aver dato mandato al Segretario generale della Farnesina direiano ain merito alle condizioni della giornalista.“Il Governo, come dal primo giorno dell’arresto di, lavora incessantemente per riportarla a casa e pretendiamo che vengano rispettati tutti i suoi diritti. Fino alla sua liberazione,ei suoi genitori non saranno mai lasciati soli”, ha scrittosu X.Ho dato mandato al Segretario generale della Farnesina direiano a. L’incontro avverrà alle ore 12. Il Governo, come dal primo giorno dell’arresto di, lavora incessantemente per riportarla a casa e pretendiamo che vengano rispettati.— Antonio(@Antonio) January 2, 2025Pd: “Governo condivida iniziative per liberazione”“va liberata e riportata a casa.