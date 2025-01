Liberoquotidiano.it - Iran: Boldrini,'detenzione Sala arbitraria, violazione diritti umani'

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Libertà per Cecilia. Subito. Le notizie che si apprendono sulle condizioni della suanel carcere di Evin sono molto preoccupanti e rappresentano unadeida parte del regime teocratico di Teheran. L'ambasciatore dell'oggi ha confermato al Ministro Tajani il legame tra il destino die quello dell'ingegnereiano fermato a Milano per essere estradato negli USA. La nostra giornalista,mente detenuta, non può essere usata come merce di scambio: il governo si adoperi fattivamente per la sua liberazione e accolga la disponibilità delle opposizioni a collaborare per questo obiettivo. Anche per Ceciliadiciamo: donna, vita, libertà". Lo afferma Laura, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera suinel mondo.