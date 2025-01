Inter-news.it - Inzaghi: «Migliorare? Oggi no, complimenti all’Inter! Un orgoglio»

Leggi su Inter-news.it

L’uomo di coppasi prende un’altra finale: quella di Supercoppa Italiana, dopo che l’Inter ha battuto 2-0 l’Atalanta stasera in Arabia Saudita. Da Riyad, l’allenatore parla del successo su Inter TV.IL COMMENTO DEL TECNICO – Simoneal termine di Inter-Atalanta 2-0: «Non so se siamo stati sorpresi dall’Atalanta, ma ho fatto iai ragazzi. Abbiamo fatto una grande gara contro un avversario di valore, volevamo questa finale e potevamo fare più gol.si può sempre, ma andare a vedere dopo questa partita dove. bisogna fare iai ragazzi. Sicuramente abbiamo giocato contro un avversario di assoluto valore, che abbiamo affrontato nel modo giusto come concentrazione approcciando bene i due tempi. Abbiamo vinto meritatamente».gonfia il petto per l’Inter in finale di Supercoppa ItalianaAL MEGLIO – Perè un grande risultato aver raggiunto questo stato di forma con l’Inter: «È un grande, questi ragazzi in tre anni e mezzo mi stanno dando tutto quello che possono.