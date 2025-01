Laverita.info - Investe la folla con l’auto e poi spara. New Orleans piomba nell’incubo Isis

Strage di Capodanno in Louisiana: un uomo, alla guida di un pick-up «con la bandiera dello Stato islamico», uccide 10 persone e ne ferisce 35. Identificato in Shamsud Din Bahar Jabbar, è un ex militare afroamericano.