Ilmessaggero.it - Inter-Atalanta, orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale di Supercoppa: il regolamento e le formazioni ufficiali

Leggi su Ilmessaggero.it

Oggi il via allaItaliana. Si gioca a Riyadh, in Arabia Saudita con lo stesso format della scorsa stagione, con quattro squadre che si contenderanno il trofeo. In campo l?