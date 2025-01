Vicenzatoday.it - Incendio in un deposito di fieno, in fiamme 250 metri cubi di foraggio

Alle 9 di giovedì 2 gennaio ii vigili del fuoco sono intervenuti in via Gobbe a Marostica all’interno di un’azienda agricola per l’di unditriturato: nessuna persona è rimasta coinvolta.I vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa con un’autopompa e un’autobotte.