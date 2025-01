Bresciatoday.it - Incendio divampa nel bosco: decine di mezzi dei pompieri per spegnere le fiamme

Leggi su Bresciatoday.it

Così come accaduto in Valcamonica, anche sul Benaco quello di San Silvestro è stato un veglione di lavoro per i vigili del fuoco. In particolare, l’intervento principale è avvenuto nelsulla parete del Monte Brione, le cui cause sono ancora in fase di chiarimento.Capodanno di fuoco in.